Assenaar verdacht van meervoudige oplichting

De politie heeft dinsdagochtend 15 juli in Assen een 25-jarige inwoner aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van verschillende vormen van oplichting waarbij hij in een paar maanden tijd mogelijk tientallen slachtoffers maakte en voor duizenden euro’s aan schade veroorzaakte.

De politie kwam de verdachte op het spoor door meerdere aangiften van slachtoffers verspreid over het hele land. Zo zijn er meerdere personen een dag voor het leveren van tuinmeubelen gebeld met de mededeling dat de pinautomaat van de bezorgdienst stuk was. Zij kregen daarom het verzoek om het aankoopbedrag vooraf digitaal over te maken. Het bedrag kwam echter niet terecht bij het bedrijf waar zij hun aankoop deden, maar op het rekeningnummer van derden die vermoedelijk zijn ingezet door de verdachte.

Marktplaatsfraude

Daarnaast zijn er diverse mensen het slachtoffer geworden van Marktplaatsfraude waarbij zij veelal duurdere goederen kochten die vervolgens nooit werden geleverd. Ook wordt de 25-jarige Assenaar ervan verdacht slachtoffers te bellen en zich daarbij voor te doen als een bankhelpdeskmedewerker om zo slachtoffers hun bankpas en pincode te bemachtigen en hen geld afhandig te maken. De onderzoeken naar deze verschillende vormen van oplichting kwamen bij elkaar toen in de verschillende zaken overeenkomsten naar boven kwamen die allen wezen op de betrokkenheid van de 25-jarige Assenaar. Omdat de eerste aangifte uit Harderwijk kwam is het onderzoek opgepakt door Basisteam Veluwe-West.

Twee aanhoudingen

De 25-jarige verdachte is dinsdagochtend 15 juli aangehouden. Daarnaast is ook een 21-jarige man (eveneens uit Assen) gearresteerd die wordt verdacht van het pinnen met een afhandig gemaakte bankpas. Beide verdachten zitten momenteel nog in hechtenis.