Dode bij schietincident in Meppel

Bij een schietincident in Meppel is vrijdagavond een persoon zwaargewond geraakt en aan de gevolgen hiervan overleden. Dit maakte een woordvoerder van de politie bekend.

Het incident vond plaats aan de Van Ewijcksingel en het slachtoffer is ter plaatse getracht te behandelen, maar dit mocht niet baten. Een 26-jarige man uit Raalte overleed op de plaats van het incident.



De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart naar de dader en de toedracht van het schietincident.

