Tijgermug in Amstelveen gesignaleerd

Waar de muggen zijn gesignaleerd in Amstelveen, mag de NVWA niet melden. Wel vertellen ze dat er geen relatie is met Schiphol.

De Aziatische tijgermug (Aedes albopictus) komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië. Via internationale transporten heeft de mug zich de afgelopen jaren verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Europa. De tijgermug steekt vooral overdag. Zulke steken worden als pijnlijk ervaren. De kans dat de tijgermuggen die tot nu toe in Nederland zijn aangetroffen virussen van bepaalde infectieziekten (zoals dengue (knokkelkoorts) en chikungunya) kunnen overdragen, is op dit moment te verwaarlozen. Het is momenteel nog niet duidelijk welke rol de tijgermug speelt bij de verspreiding van zikakoorts. Deze rol is waarschijnlijk klein. Zikakoorts wordt in tropische gebieden voornamelijk door de gelekoortsmug (Aedus Aegypti) overgebracht.

Bedrijven waar de insecten zijn gesignaleerd worden door de site van het RIVM geadviseerd om bedekkende kleding te dragen en zoveel mogelijk Deet-houdende anti-muggenmiddelen te gebruiken.