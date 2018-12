Rode Kruis: jongeren weten niet hoe ze EHBO moeten verlenen bij vuurwerkletsel

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar weten heel goed dat ze zelf het vaakst gewond raken door vuurwerk, maar tegelijkertijd weet 81% van de jongeren niet hoe ze eerste hulp moeten verlenen als een vriendje of vriendinnetje gewond raakt door vuurwerk. Nog geen 1 op de 10 jongeren weet bijvoorbeeld wat te doen bij een verwonding aan het oog door vuurwerk. Vooral jongeren tussen de 12 en 14 jaar zijn van plan vuurwerk te kijken of af te steken. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis.

Tijdens de laatste jaarwisseling was ongeveer de helft van het aantal vuurwerkslachtoffers dat op de Spoedeisende Hulp terecht kwam jonger dan 20 jaar.[1] Hoewel de jonge ondervraagden in dit onderzoek dat lijken te weten, maakt nog geen 10% zich zorgen over dat hij of zij zelf gewond kan raken. Bij de 12 tot 14-jarigen is de vuurwerkbril intussen aardig ingeburgerd tijdens het afsteken van vuurwerk (80% zegt een bril op te zetten), maar tijdens het kijken naar vuurwerk ligt het percentage een stuk lager (53%). En dat terwijl nog altijd bijna de helft van het aantal slachtoffers van vuurwerk omstanders zijn.

Vuurwerk in het oog

“We willen jongeren bewust maken van de risico’s van vuurwerk , maar vooral ook leren hoe ze eerste hulp moeten verlenen bij verwondingen door vuurwerk. Juist omdat veel jongeren gewond kunnen raken en zij vaak met vrienden vuurwerk afsteken, is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen als het onverhoopt mis gaat. Bij vuurwerk in het oog bijvoorbeeld, waarbij de pupil nog goed in tact is, moet je het oog direct met water spoelen en 112 bellen. Door snel en juist te handelen kan ergere schade aan het oog worden voorkomen,” aldus Eline Nijhof, hoofd EHBO van het Rode Kruis.

Ongeveer een derde van de ondervraagden weet dat er vorig jaar ongeveer evenveel mensen gewond raakten tijdens het afsteken van vuurwerk als tijdens het kijken ernaar. Op de vraag ‘aan welke (…) lichaamsdelen denk je dat de meeste mensen gewond raken door vuurwerk?’ gaf slechts 3% het hoofd aan, terwijl verwondingen aan het hoofd naast ogen het meest voorkwamen bij de slachtoffers die op de Spoedeisende Hulp terecht kwamen. De jongeren denken dat mensen vooral aan vingers of handen gewond raken. In de gratis Rode Kruis EHBO-app is na te lezen hoe je EHBO verleent bij vuurwerkletsel. De hulporganisatie raadt iedereen aan de app te downloaden voor de jaarwisseling.