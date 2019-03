RIVM: bevolkingsonderzoek darmkanker succesvol

Er zijn boven verwachting meer darmkankers en poliepen opgespoord: per 1.000 deelnemers zijn bij bijna 4 mensen darmkanker en bij bijna 20 mensen grote poliepen gevonden. Ook is het bevolkingsonderzoek zeer kosteneffectief. Dit blijkt uit het evaluatierapport dat is opgesteld door Erasmus MC Erasmus University Medical Center en het NKI Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Dit schrijft het RIVM op de website.

Het evaluatierapport laat zien dat het bevolkingsonderzoek darmkanker in 2014 met succes van start is gegaan en dat met vertrouwen naar de toekomst kan worden gekeken. De voorspelling is dat in 2030 jaarlijks bijna 1 op de 5 gevallen van darmkanker en ruim 1 op de 3 sterfgevallen aan darmkanker wordt voorkomen door het bevolkingsonderzoek. Als darmkanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar.

Heel veel partijen hebben hard gewerkt om dit bevolkingsonderzoek tot een succes te maken. Het bevolkingsonderzoek darmkanker valt onder de regie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ). De evaluatie van het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt in opdracht van het RIVM verricht door Erasmus MC Erasmus University Medical Center en het NKI Nederlands Kanker Instituut /Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis.