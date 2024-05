Marine onderschept ruim 1.000 kg cocaïne in Caribisch gebied

'Drugsjager'

'Dat gebeurde bij acties op 24 en 28 april, zo maakt Defensie vandaag bekend. Het zijn de eerste vangsten van het marineschip sinds het weer als ‘drugsjager’ is ingezet.

Verdachte bootjes

In beide gevallen ontdekte een Amerikaans patrouillevliegtuig verdachte bootjes. De snelle onderscheppingsboten van de gealarmeerde Groningen achterhaalden de zogeheten go-fasts. Bij de actie op 24 april gaven de verdachten zich niet zomaar over. Dat gebeurde pas na waarschuwingsschoten. Bij de onderschepping 4 dagen later was dat niet nodig. De in totaal 4 verdachten en 1.072 kilo drugs zijn overgedragen aan de Amerikaanse kustwacht. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Stationsschip

Zr.Ms. Groningen fungeert sinds begin april als stationsschip in het Caribisch gebied. Het wordt onder meer ingezet voor counterdrugsoperaties. Daarvoor werkt de bemanning afwisselend samen met de Amerikaanse kustwacht en Kustwacht Caribisch Gebied.