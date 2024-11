Man (24) in Brabantse Almkerk uit de auto gezet na mogelijke ontvoering België

Geweld

De man zou die ochtend in België in alle vroegte met geweld in een auto zijn gedwongen. Ook zou hij zijn mishandeld en beroofd. Hij is korte tijd later in Almkerk uit de auto gezet en opgevangen door een passant.

Stopteken genegeerd

De politie stelde direct een uitgebreid onderzoek in. Dat onderzoek leidde naar een auto die op dat moment op de A27 ter hoogte van Vianen reed. De bestuurder van de auto negeerde een stopteken, waarna een achtervolging ontstond in de richting van Hilversum en Almere.

Bestuurder ontkomen na achtervolging

De bestuurder van de verdachte auto wist helaas te ontkomen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident en heeft diverse opsporingshandelingen verricht om te achterhalen wat er gebeurd is. Er is nog niemand aangehouden.