Halsema: NCTV constateerde geen directe dreiging, Israëlische supporters belaagd

'Op meerdere plaatsen in de stad zijn supporters belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld. De Mobiele Eenheid (ME) moest verschillende keren ingrijpen, Israëlische supporters beschermen en naar hotels begeleiden. Ondanks de massale politie-inzet van ongeveer 800 agenten in de stad zijn Israëlische supporters gewond geraakt', aldus de politie.

Grootschalig onderzoek

De politie is een grootschalig onderzoek gestart naar aanleiding van de ongeregeldheden rondom de wedstrijd Ajax – Maccabi. Meldingen, aangiftes en videobeelden kunnen daarbij helpen. De politie en het Openbaar Ministerie willen zo snel mogelijk verdachten opsporen en vervolgen.

Persconferentie driehoek Amsterdam

Rond 12.30 uur werd een persconferentie gehouden vanwege de ongeregeldheden. In totaal zijn er zo’n 800 agenten aan het werk geweest, met bijstand uit heel het land. Een omvang van deze inzet is voor Amsterdamse begrippen uitzonderlijk groot.

De politie had verschillende onderdelen op straat waaronder Mobiele Eenheid, Bereden politie te paard, Hondengeleiders, Verkenners, Aanhoudingseenheden, De vredeseenheid en de Voetbaleenheid. Bij het stadion stond een waterwerper klaar

Als we kijken naar woensdag: dat was een nacht met over en weer incidenten, waar we als politie kort op gezeten hebben.

De Dam

Donderdagmiddag om 13.00 heeft zich een grote groep Maccabi supporters verzameld op de Dam. Daar zijn tegenstanders op afgekomen met in de buurt van de Dam incidenten tot gevolg. Daarbij moet worden gedacht aan aan vechtpartijen over en weer, hit & run acties en zoekgedrag van tegenstanders. Ook werd op de Dam zwaar vuurwerk afgestoken. Over het algemeen heeft de politie de grote groepen uit elkaar kunnen houden. Ook de fanwalk met 1000 supporters van de Dam naar het Centraal Station is beheersbaar geweest.

Pro Palestina demonstranten begeleid naar Anton de Komplein

De politie heeft aan het begin van de avond de Pro Palestina demonstranten begeleid naar de demonstratie locatie op het Anton de Komplein. Bij aankomst viel deze groep in kleine groepjes uiteen op zoek naar de confrontatie bij de Arena. De politie heeft daarna veel werk gehad aan het gescheiden houden van groepen tegenstanders. We hebben confrontaties kunnen voorkomen door charges van de M.E. en de inzet van bereden politie. Ook Ajax-fans die vanuit het Arena gebied naar het Anton de Komplein wilden zijn tegengehouden.

'Hit and run acties, gericht op Israëlische supporters'

Na afloop van de wedstrijd ging de uitstroom goed. Rond 23.00 was de situatie rond het stadion rustig. De problemen ontstonden op een later moment in de binnenstad. Groepen Maccabi supporters liepen door de binnenstad. Relschoppers pleegden vervolgens hit and run acties, gericht op Israëlische supporters. Hieruit volgt een aantal ernstige mishandelingen op verschillende plekken in de stad. Het exacte aantal wordt nu onderzocht. Ik wil hier opmerken dat het voor de politie bijzonder moeilijk is om tegen dit soort flitsmomenten verspreid door de stad op te treden. Dit ondanks de grote aanwezigheid van politie tot laat in de nacht.

Groep Maccabi supporters beschermd door politie

De politie besluit op een goed moment om een grote groep Maccabi supporters bij elkaar te verzamelen om ze te beschermen. Deze supporters zijn met bussen naar hun hotels gebracht. Daarna keerde de rust weer terug in de stad. Wat wij nu weten over de gewonden: er zijn vijf gewonden behandeld in het ziekenhuis. Deze personen hebben het ziekenhuis vanochtend verlaten. Zo’n 20 tot 30 maccabi supporters met lichte verwondingen zijn opgevangen in Amstelveen.

Vermeende vermissingen

De politie heeft ook veel vragen gekregen over vermeende vermissingen van Maccabi supporters, omdat Israëlische families hun naasten niet konden bereiken. Wij hebben geen informatie dat er sprake is van ontvoeringen of gijzelingen. Wel nemen we signalen en meldingen uiterst serieus en onderzoeken deze. Inmiddels is een aantal supporters dat kwijt was alweer gelokaliseerd. We roepen families op om vermoedens van vermissing te melden bij de politie. Er zijn op dit moment geen openbare orde problemen in de stad. Wel kan de politie zich voorstellen dat Israëliërs zich onveilig voelen. Zoals gezegd heeft hun welzijn de grootste prioriteit bij de politie.