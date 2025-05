Ajax contracteert Roméo Garnier

Ajax heeft overeenstemming bereikt met Roméo Garnier over de overgang van de 16-jarige aanvaller naar Amsterdam. De Fransman tekende in Amsterdam een contract dat op 1 juli 2025 ingaat en een looptijd heeft van 3 jaar, tot en met 30 juni 2028. De overstap van Garnier is onder voorbehoud van enkele formaliteiten.

Garnier (12 april 2009, Palaiseau, Frankrijk) speelt momenteel in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain. Bij Les Parisiens maakt hij deze jaargang onderdeel uit van het O17-team. Garnier zal komend seizoen worden toegevoegd aan de selectie van Ajax O17.



Directeur Voetbal Marijn Beuker: ‘‘We zijn verheugd met de komst van Roméo Garnier. Hij is een intelligente spits met een neusje voor de goal en een uitstekend gevoel voor positionering in en rond het strafschopgebied. Bovendien beschikt hij over een natuurlijk scorend vermogen, wat hem tot een zeer complete spits maakt voor zijn leeftijd. We volgden hem al langere tijd en zijn er trots op dat we hem, ondanks interesse van internationale topclubs, hebben weten vast te leggen. We kijken uit naar zijn ontwikkeling bij Ajax.’’