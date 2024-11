Verdachte op verdenking van grootschalige fraude met creditcards aangehouden

Een 33-jarige man uit Almere in zijn woning aangehouden op verdenking van fraude met creditcards. Rechercheurs troffen bijna een halve ton aan cash aan, 100 mobiele telefoons en designer-spullen ter waarde van honderdduizenden euro’s.

Er zouden valse mails zijn gestuurd uit naam van International Cards Services ICS (zie hieronder zo'n nepbericht). Hierbij moesten ICS-klanten op een link klikken voor online identificatie, om daarna weer gebruik te kunnen maken van hun creditcard. Omdat de mails echt leken, werden veel mensen hier de dupe van.

Woensdagochtend stapten rechercheurs de woning van de verdachte binnen waar hij op heterdaad is aangehouden door de Ondersteuningsgroep van de politie. Naast 50.000 euro aan contanten werden in de woning 100 mobiele telefoons en andere gegevensdragers door digitaal specialisten veiliggesteld en in beslag genomen. Ook werd een aanzienlijke hoeveelheid dure designer-spullen aangetroffen, waaronder kleding, tassen en schoenen, met een totale geldwaarde van honderdduizenden euro’s. De verdachte zit momenteel vast voor verhoor.