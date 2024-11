Politie toont nieuwe foto verdachte na poging moord met steen in Rotterdam

De politie heeft vrijdag in een urgent politiebericht nieuw beeld vrijgegeven van de man die eerder deze week in Rotterdam een op straat slapende man ernstig verwondde met een grote steen. Dit meldt de politie vrijdag.

Gezicht beter te zien

'Op het nieuwe beeld is het gezicht van de verdachte veel beter te zien. Iedereen die iets weet over de identiteit van de man of zijn mogelijke verblijfplaats wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via de opsporingstiplijn 0800-6070', aldus de politie. Anoniem tippen kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Het internationale telefoonnummer is +31 79 345 9800. Als iemand de man ergens tegenkomt of ziet kan direct met alarmnummer 112 worden gebeld.

'Identiteit verdachte nog een raadsel'

De politie gaf eerder al beeld vrij van de mishandeling, waarop de verdachte ook te zien is. Ondanks tientallen tips is de identiteit van de man nog een raadsel. Sommige tipgevers denken de man eerder te hebben gezien in Rotterdam maar alle genoemde namen blijken tot nog toe onjuist. De recherche hoopt dat het nieuwe beeld nu alsnog tot de identiteit en de verblijfplaats van de man gaat leiden.

Verdachte verplaatst zich internationaal per trein

Inmiddels is wél duidelijk geworden dat de man zich per trein verplaatst. Op dinsdagochtend 5 november heeft hij zich eerst vanuit Rotterdam verplaatst naar Breda. Daarna is hij op een internationale trein gestapt richting de Belgische steden Antwerpen en Brussel. Ook de politie in België kijkt inmiddels naar hem uit. De politie sluit niet uit dat hij daarna richting een andere bestemming vertrokken is of juist is teruggekeerd naar Nederland. Als u de verdachte ziet, benader hem dan niet zelf, maar bel direct de politie op 112.

Signalement

Over de onbekende man is nu het volgende signalement beschikbaar. Het gaat om een man:

- Van ongeveer 30 tot 40 jaar oud

- Met een donkere huiskleur

- Hij droeg dinsdag donkere, mogelijk bruine, Asics schoenen met felrode of oranje veters

- Hij droeg dinsdag twee grote zogenoemde “eco-bags” vol met spullen (Zie foto) - - - Deze tassen zijn verkrijgbaar in winkels in Luxemburg. Mogelijk heeft verdachte de tassen nog steeds bij zich.

- Hij droeg verder een zwarte jas met capuchon en een donkerblauwe spijkerbroek