Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,96 jaar in 2030

De levensverwachting in 2030 valt in de nieuwste prognose iets lager uit dan in de vorige prognose, toen deze op 21,00 jaar werd gesteld. Bij het bepalen van de toekomstige levensverwachting wordt gekeken naar ontwikkelingen in het verleden, en hoe dat afwijkt van eerdere toekomstige verwachtingen. Sinds het begin van de coronapandemie overleden meer mensen dan voor de pandemie was verwacht. Deze toename in de sterfte zorgt voor een lagere levensverwachting. Vanaf 2022 is er sprake van herstel van de levensverwachting, maar dit gaat langzamer dan eerder verwacht. Daarom is de prognose naar beneden bijgesteld.