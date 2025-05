Ree te water redt zichzelf onder toeziend oog van brandweerlieden

Dier met lampen gespot

Het was even met de grote lampen speuren maar uiteindelijk na enige tijd werd het dier opgemerkt. Het betrof een ree die zich aan de andere zijde van het kanaal in het water bevond. Inmiddels was de boot van brandweer Stadskanaal ook al opgeroepen voor de reddingsoperatie.

Ferme sprong

Een aantal brandweerlieden hadden al positie gekozen aan de zijde waar de ree zich bevond. Geopperd werd om zogenaamd de ree 'bij de horentjes' te vatten. Maar voordat kon gebeuren nam de ree vanuit het niets een ferme sprong tegen de hoge walkant op en koos vervolgens het bekende hazenpad en liet de redders in nood verbaasd achter. Hierop werd de boot inzet van brandweer Stadskanaal gecanceld en kon ook de brandweer Gieten weer retour kazerne.