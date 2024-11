Vrouw (22) gewond bij schietincident in woning Krabbendijke

Schietincident in woning

'De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een schietincident in een woning in de Nieukerckestraat in Krabbendijke. Een 22-jarige vrouw raakte hierbij gewond. Zij is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht', aldus de politie.

Melding

De politie kreeg vrijdag 8 november kort na 11.30 uur de melding dat er een geweldsincident was geweest in een woning in de Nieukerckestraat. Meerdere politie-eenheden kwamen naar het opgegeven adres en troffen daar een gewonde vrouw aan. Ambulancepersoneel ontfermde zich over haar.

Verdachte aangehouden

De politie stelde direct een onderzoek in naar de verdachte. De man kon ongeveer een uur na de melding in Oud-Vossemeer worden aangehouden. Het gaat om een inwoner van die plaats. De verdachte en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar.

De verdachte is in de cel gezet. Het politieonderzoek naar de toedracht is nog in volle gang.