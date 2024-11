'Geen bedenktijd voor gedupeerden van Stella'

Bedenktijd bij online aankopen

Juridisch dienstverlener DAS krijgt inmiddels ook vragen binnen van verontruste klanten van Stella. Klanten die via een Nederlandse website een fiets hebben besteld, kunnen de overeenkomst in principe binnen de bedenktijd van 14 dagen ontbinden zonder opgaaf van reden. Dit herroepingsrecht geldt tot 14 dagen na ontvangst van de fiets. Normaal gesproken moet het betaalde bedrag binnen 14 dagen worden terugbetaald, maar bij surseance van betaling valt dit niet af te dwingen.

Bevroren betalingsverplichtingen

Bij surseance van betaling worden alle betalingsverplichtingen bevroren. Mocht het bedrijf failliet gaan, dan moeten klanten hun vordering indienen bij de curator. Dit resulteert vaak in een concurrente vordering, wat betekent dat de kans klein is dat klanten hun geld terugzien. Preferente schuldeisers, zoals de belastingdienst, hebben voorrang.

Levering van de fiets

Klanten moeten mogelijk afwachten of hun fiets alsnog geleverd wordt. Bij een eventueel faillissement kunnen zij de curator vragen of de overeenkomst gestand gedaan wordt. Dan vraag je om de overeenkomst alsnog na te komen. Als de fiets nog niet volledig is betaald en toch geleverd wordt, moet de klant de fiets alsnog betalen. Indien de fiets niet geleverd wordt, kan de klant de koop ontbinden en opnieuw een vordering indienen bij de curator.

Deze situatie benadrukt het belang van goed geïnformeerd zijn over je rechten als consument, vooral in tijden van financiële onzekerheid bij bedrijven.