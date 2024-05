Meerdere gewonden na ongeval bij Valthermond

Een automobilist is zondagochtend op de Kavelingen in Valthermond door onbekende oorzaak van de weg geraakt en tegen een boom gebotst.

Gewonden

Twee personen die in de auto zaten raakten gewond en zijn in de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De auto liep aanzienlijke schade op. De weg was tijdelijk afgesloten voor het verkeer.