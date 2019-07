Suïcidaliteit complexer dan gedacht

In kaart gebracht

Nivel-onderzoeker Derek de Beurs heeft de complexe relatie tussen suïcidale gedachten en meerdere risicofactoren in kaart gebracht: een eerste, belangrijke eerste stap om de complexiteit van suïcidaliteit beter te begrijpen.

Meerdere oorzaken

‘Wat was nu de druppel die de emmer deed overlopen?’ Wanneer iemand denkt aan de dood of niet meer verder wil leven, denken we vaak aan één mogelijke verklaring. De persoon in kwestie is ontslagen, hij piekert te veel of hij heeft een depressie. Onderzoek en de praktijk wijzen echter uit dat suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag niet aan één risicofactor gerelateerd zijn, maar het resultaat zijn van de interactie tussen vele risicofactoren. Reden temeer om de relatie tussen suïcidaliteit en het netwerk aan risicofactoren te onderzoeken.

Netwerkanalyse

Nivel-onderzoeker Derek de Beurs heeft een nieuwe statistische methode, netwerkanalyse, gebruikt om suïcidale gedachten in kaart te brengen in een web van maar liefst twintig verschillende psychologische risicofactoren. In het toonaangevende tijdschrift Behaviour Research and Therapy zette hij uiteen dat niet één maar wel twaalf van deze twintig verschillende psychologische risicofactoren sterk verbonden waren met suïcidale gedachten én dat al deze risicofactoren met elkaar verbonden waren. Dit geeft aan dat suïcidaliteit complexer is dan gedacht.

Het onderzoek

De studie is onderdeel van de GGZ-fellowship die De Beurs ontving van ZonMw en is uitgevoerd in samenwerking met onder andere de Universiteit van Glasgow en Universiteit Leiden. Het onderzoek vormt een belangrijke eerste stap om de complexiteit van suïcidaliteit beter te begrijpen.

Informatie

Nu hulp nodig? bel 0900-0113 of ga naar 113.nl