Grootste stijging doden met 132 naar 771, aantal besmettingen naar 10.866

Het totaal aantal gemelde positief geteste patiënten is ten opzichte van de stand op zaterdag met 1.104 toegenomen en is met totaal 10.866 de grens van 10.000 gepasseerd. Dit meldt het RIVM zondagmiddag.

Overleden

'Het totaal aantal gemelde overleden patiënten is met 132 toegenomen naar totaal 771. Het totaal aantal gemelde patiënten dat opgenomen is, of is geweest, in het ziekenhuis stijgt ten opzichte van zaterdag met 529 naar 3.483', aldus het RIVM.

Ongeveer 80 IC-patiënten per dag erbij

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu krijgt steeds meer informatie over de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De actuele gegevens van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) zijn ook opgenomen in de rapportages. Er komen elke dag ongeveer 100 nieuwe patiënten op de intensive care (IC intensive care ) bij. Doordat patiënten enige tijd op de IC verblijven, stijgt het totaal aantal patiënten dat op de IC ligt in Nederland op dit moment met ongeveer 80 per dag.

Totaal IC-patiënten

Op dit moment liggen er in totaal 973 patiënten op een van de IC's van Nederlandse ziekenhuizen. Bij 923 daarvan is het zeker dat zij zijn besmet met het coronavirus (COVID-19) en bij 50 daarvan is er de verdenking dat zij zijn besmet met het coronavirus.

Vertraging dag van overlijden en rapportage

De basis voor het aantal bevestigde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en de overlijdensgevallen door COVID-19 zijn de meldingen van de GGD’en. Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt. Het aantal sterfgevallen dat gemeld wordt betreft daarom overlijdensgevallen die zich over meerdere dagen hebben voorgedaan.

Mate van afvlakking nog niet duidelijk

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen onder gemelde patiënten, en daarmee hoe goed de genomen maatregelen werken.