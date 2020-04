Contactpunt psychosociale ondersteuning zorgprofessionals geopend

De uitbraak van het coronavirus en de vele zieken, maar ook alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd, hebben grote impact op zorgprofessionals en hun werk, zowel praktisch als mentaal. ARQ IVP heeft jarenlange ervaring met ondersteuning van professionals en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Deze kennis en ervaring stelt ARQ IVP beschikbaar voor zorgprofessionals en hun leidinggevende om hun vragen, zorgen en noden met betrekking tot COVID-19 te kunnen voorleggen. Het telefoonnummer wordt bemenst door gespecialiseerde psychologen die allen kennis en ervaring hebben in de ondersteuning van professionals in beroepen waarin zij geconfronteerd kunnen worden met ingrijpende gebeurtenissen.



ARQ IVP is onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en richt zich op de praktische uitvoering voor, tijdens en na ingrijpende gebeurtenissen als partner van profit en non-profit organisaties. ARQ IVP biedt zowel crisisopvang als training en traumatherapie. Zo was ARQ IVP de afgelopen jaren onder andere betrokken bij de (na)zorg van alle nationale rampen zoals de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000), de cafébrand in Volendam (2001) en meer recent de ramp met MH17 (2014).



Op de site van ARQ IVP is algemene informatie te vinden voor zorgprofessionals tijdens de coronacrisis. Deze pagina wordt de komende dagen en weken verder uitgebreid met onder andere vragenlijsten voor zorgprofessionals waarmee zijn hun eigen veerkracht kunnen meten, trainingsmateriaal over hoe je stresssignalen kan herkennen bij collega’s en informatie over ondersteuning op psychosociaal gebied.