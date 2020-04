Aantal COVID-patiënten op IC gedaald naar 873

Daling 'volgens verwachting'

Er liggen daarnaast nog 432 non-COVID-patiënten op de IC. Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: ‘De daling is iets minder groot dan de voorgaande dagen, maar onveranderd geheel in lijn met de verwachting. Verder zien we het drukteverschil tussen de regio’s steeds kleiner worden.’

Duitse IC's

Van de Nederlandse COVID-patiënten op de IC liggen er 754 in Nederland, 22 minder dan gisteren. En 29 in Duitsland, 1 meer dan gisteren, door overplaatsing. De afgelopen 24 uur zijn er 9 verplaatsingen geweest tussen de regio’s.