Trimbos: Aantal jongvolwassen rokers nog steeds onverminderd hoog

Marc Willemsen, programmahoofd Tabak van het Trimbos-instituut: 'Het percentage rokers in de leeftijdsgroep 20-24 blijft met bijna 31% consistent hoog en daar maak ik me zorgen over. Juist voor deze groep is het belangrijk om te stoppen met roken omdat de tabaksverslaving zich in deze periode verder ontwikkelt. Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer van af te komen. Het Trimbos-instituut doet daarom verdiepend onderzoek naar manieren om jongvolwassen rokers toch te verleiden om advies en hulp te accepteren om te stoppen met roken.'

Percentage rokers daalt gestaag, maar blijft het hoogst onder jongvolwassenen

Omdat tussen 2014 en 2019 het percentage rokers onder volwassenen wel significant gedaald is van 25,7% naar 21,7% maar niet in de leeftijdsgroep 20-24 stelt Willemsen dat we mensen in die leeftijdsgroep nog niet goed weten te bereiken. 'Er is bij deze groep weinig animo om hulp in te schakelen bij het stoppen met roken. Dat is zorgelijk omdat stoppen met roken zonder hulp regelmatig mislukt. Het is tegelijk wél de groep waar de tabaksindustrie haar marketing op richt, bijvoorbeeld via influencers op social media.'

Van incidenteel roken naar dagelijks roken

Het percentage dagelijkse rokers binnen de groep 20-24 jarigen ligt relatief laag. In de leeftijdsgroep 25-29 jaar gaan echter meer mensen dagelijks roken. Des te meer reden om in te zetten op de groep 20-24 jarigen. Willemsen: 'Voordat ze een tabaksverslaving ontwikkelen, is het belangrijk ze te motiveren om te stoppen. Bijna 1 op de 3 rokers heeft in 2019 een serieuze stoppoging gedaan. Van de jongvolwassenen die dat niet doen, horen we dat zij roken denken nodig hebben om te ontspannen. Dit suggereert een onderliggend probleem, namelijk stress onder jongvolwassenen. Het is belangrijk om hier verdiepend onderzoek naar te doen om deze jongeren uiteindelijk te helpen met stoppen met roken.'