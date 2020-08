Rode Kruis: Hitte leidt tot drukte op Spoedeisende Hulp (SEH)

Kwetsbare groepen

Yvonne Breedijk, projectleider hitte bij het Rode Kruis maakt zich in deze coronatijd met name zorgen over ouderen, mensen met een chronische ziekte, mensen met overgewicht en dak- en thuislozen. 'Zij lopen meer risico bij hitte. We raden iedereen aan een beetje extra op elkaar te letten aan.'

Stijging drukte SEH in middaguren

Prof. dr. Hein Daanen heeft de cijfers van twee academische ziekenhuizen in samenwerking met Veiligheid.nl geanalyseerd in combinatie met beschikbare gegevens over het weer van het KNMI. 'De eerste resultaten laten duidelijk bij warm weer een stijging zien op de Spoedeisende Hulpafdelingen in de middaguren. Omgevingstemperatuur heeft een sterke invloed op het welbevinden en gedrag van de mens. Het bepaalt hoe belangrijk het is om bij hitte extra goed op onszelf en elkaar te letten', aldus Daanen.

'Doe dagelijkse check'

Yvonne Breedijk van het Rode Kruis legt uit: 'Het is juist nu een extra aandachtspunt omdat we uit zorgen voor elkaar fysiek afstand nemen, toch oog om te houden voor gezondheidsklachten die door hitte worden veroorzaakt, maar het is duidelijk veel beter om dit te voorkomen. Doe een dagelijkse check bij de mensen die kwetsbaar zijn. Vraag bijvoorbeeld van de ander echt genoeg drinkt. Juist bij ouderen is dat zo belangrijk, omdat zij minder snel een dorstprikkel ervaren. Wij adviseren voldoende water, thee of koffie te drinken, ook als u geen dorst heeft'.

Risico's hittegolven onderschat

De hoogleraar inspanningsfysiologie is gespecialiseerd in de invloed van temperaturen op het lichaam. Vaststaat dat zowel hitte als kou invloed hebben op het aantal mensen dat sterft. De risico's van hittegolven worden nog altijd onderschat. De grootste natuurramp van 2019 met meer dan 2500 sterfgevallen was de zomerse hittegolf in Europa, en in het bijzonder ook in Nederland. Uit eerder onderzoek van Daanen blijkt dat juist de kwetsbare ouderen ook niet altijd optimaal uitoefenen tijdens warme periodes. Hij bepaalt de relatie van de temperatuur buiten, binnen in huis en de invloed hiervan op de gezondheid van ouderen. 'Je ziet dat ouderen tijdens hitte uit gewoonte en angst voor ziekte door tocht de ramen ook tijdens de warme dagen nachts en 's ochtends dicht houden.

Let op bij gebruik ventilator

Het Rode Kruis adviseert de woning zo koel mogelijk te houden tijdens hitte. Eerder deze zomer riep het Rode Kruis op in deze tijd van het coronavirus goed na te denken over het gebruik van een ventilator bij warm weer. Zo kan een ventilator prima gebruikt worden binnen één huishouden. Maar bij gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte wordt ervaren dit alleen om te doen als er geen andere koelingsmogelijkheden aanwezig zijn, en het liefst altijd in combinatie met het naar binnen blazen van verse lucht. Uit voorzorg, omdat op dit moment nog niet wetenschappelijk is bewezen van het gebruik van een ventilator in een gemeenschappelijke ruimte zorgt voor een grotere kans op besmetting met het coronavirus.