Onderzoek RIVM laat zien dat e-liquids vooral zoete geur- en smaakstoffen bevatten

Het is voor het eerst dat in Europa de chemische smaaksamenstelling van zoveel vloeistoffen van elektronische sigaretten (e-liquids) geanalyseerd is. Het RIVM nam 320 e-liquids onder de loep. In die 320 e-liquids is gekeken naar 79 verschillende geur- en smaakstoffen. In 42 procent van de onderzochte vloeistoffen zat vanilline. Ook stoffen met een fruitachtige smaak scoorden hoog. De onderzochte e-liquids bevatten gemiddeld 6 verschillende smaakstoffen.

De onderzoekers hebben alle e-liquids op basis van hun smaaklabel ingedeeld in smaakcategorieën, zoals toetje, fruit of tabak. Uit het onderzoek blijkt dat e-liquids met vergelijkbare smaakcategorieën ook een vergelijkbare samenstelling van geur- en smaakstoffen hebben. Zo vonden zij een vergelijkbare smaaksamenstelling voor fris-zoete, warm-zoete, fris-cooling, en niet-zoete e-liquidsmaken.

De smaakstoffen hebben invloed op de aantrekkelijkheid van de e-sigaret. Al eerder wees RIVM-onderzoek uit dat er honderden verschillende smaken van e-liquids op de Nederlandse markt beschikbaar zijn. Ook bleek dat e-liquids met een zoete smaak niet alleen populair zijn onder e-sigaretgebruikers, maar ook interesse wekken onder mensen die (nog) niet dampen of roken. Daarnaast is eerder ook aangetoond dat e-sigaretten schadelijk zijn voor de gezondheid.

Deze studie geeft inzicht in de smaakstoffen die in verschillende smaken van e-liquids aanwezig zijn. Deze informatie kan worden gebruikt in verder onderzoek naar de aantrekkelijkheid en schadelijkheid van e-sigaretten en kan input leveren aan beleidsmakers voor het recentelijk aangekondigde verbod op e-liquids met een smaak anders dan tabak.