Aantal COVID-patiënten op IC blijft schommelen rond de 40

Totaal 593 IC-patiënten

'Er liggen daarnaast 552 non-COVID-patiënten op de IC, 13 minder dan de voorgaande dag. De totale IC-bezetting bedraagt 593, 14 minder dan de dag ervoor. Het aantal COVID-opnames buiten de IC bedraagt 121. Dat zijn er 8 minder dan gisteren', aldus het LCPS.

'Reguliere zorg nog niet terug op normale niveau'

'Het aantal opgenomen COVID-patiënten is stabiel. De overall IC bezetting blijft onveranderd erg laag, zelfs voor de vakantieperiode. Dit is een teken dat de reguliere zorg nog altijd niet op het normale niveau terug is', aldus voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het RIVM heeft maandagmiddag het aantal nieuwe besmettingen die in de afgelopen 24 uur zijn gemeld bekendgemaakt. Dit zijn er 574.