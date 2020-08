Nieuw informatiepunt onbedoeldzwanger.info 24/7 bereikbaar via chat en telefoon

Eén op de vijf vrouwen in Nederland raakt ooit onbedoeld zwanger. Dat kan behoorlijk schrikken zijn, zowel voor de vrouwen als voor mannen. Het nieuwe onafhankelijke informatiepunt onbedoeldzwanger.info biedt steun, geeft voorlichting en helpt bij het doorverwijzen naar een passende partij voor een keuzehulpgesprek als hier behoefte aan is. Dankzij de chat- en telefoonfunctie kun je op ieder moment van de week in gesprek met de medewerkers van onbedoelzwanger.info. Het informatiepunt is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport blijkt dat jaarlijks 35.000 tot 57.000 vrouwen tussen de 25 tot 49 jaar onbedoeld zwanger worden. Van vrouwen met een vaste relatie tot singles en van studenten tot vrouwen die al een gezin hebben. Meer dan de helft van deze vrouwen is tussen de 25 en 39 jaar. Een onbedoelde zwangerschap kan ongewenst zijn, maar dit hoeft niet. Vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap hebben vaak direct behoefte aan een luisterend oor en informatie. Een deel van hen heeft behoefte aan professionele hulp om de keuzes die je hebt bij een zwangerschap te bespreken. Onbedoeldzwanger.info ondersteunt hierbij, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Informatie en steun

Het ontdekken van een onbedoelde zwangerschap kan schrikken zijn. Zeker als je nog niet weet wat je kunt doen. Het informatiepunt biedt iemand hulp en uitleg over de keuzes die je hebt als vrouw of man: het kind zelf opvoeden, kiezen voor afstand ter adoptie, pleegzorg of de zwangerschap afbreken. Omdat het maken van een keuze moeilijk kan zijn, kunnen de medewerkers van onbedoeldzwanger.info een doorverwijzing geven voor een keuzehulpgesprek. Dit op basis van de gezinssituatie, geloofs- of levensovertuiging, achtergrond of woonplaats. Hulpverleners van Stichting Specifieke Jeugd Projecten, Altra Centraal Bureau En Altra Jeugd- en opvoedhulp, Siriz, GGD GHOR Nederland en Stichting Mooi verzorgen de keuzehulpgesprekken. Onbedoeldzwanger.info wordt beheerd door Fiom.

Marieke van den Bogaard, telefonisch voorlichter bij het informatiepunt onbedoeldzwanger.info, ondersteunt vrouwen en mannen bij onbedoelde zwangerschappen en vertelt over het nieuwe informatiepunt: “Veel vrouwen die onbedoeld zwanger zijn, komen hier ‘s avonds of in het weekend achter. Vaak is er meteen paniek. Ze willen informatie, een luisterend oor en hulp. Dit ondersteunen we op het nieuwe informatieplatform. Via 0800 6160 en de chat zijn we altijd bereikbaar. Dit kan veel stress wegnemen, omdat de vrouwen en mannen die net de onbedoelde zwangerschap hebben ontdekt niet tot de volgende werkdag moeten wachten op informatie en hulp.”