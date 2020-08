'Bijna helft COVID-19 patiënten merkte niet dat ze het hadden'

Wel klachten

'Ze ervaren meestal wel klachten, maar denken bijvoorbeeld last te hebben gehad van verkoudheid of hooikoorts. En 8 van de 10 mensen die wél denken dat zij corona hebben gehad, hebben geen antistoffen en zijn dus niet besmet geweest', aldus Sanquin.

Advies GGD

De conclusies van het onderzoek onderstrepen het advies van de GGD: bij gezondheidsklachten meteen laten testen, en ook zonder klachten meewerken aan contactonderzoek. Sanquin combineert donoronderzoek naar antistoffen met onderzoek naar welke symptomen donors hebben ervaren. Dat biedt een unieke mogelijkheid om te onderzoeken hoe donors die aantoonbaar een coronavirus infectie hebben gehad hun eigen symptomen hebben ervaren.

Opmerkelijk

Onderzoeker Katja van den Hurk: 'Donors met coronavirus antistoffen hadden significant meer last van klachten, vooral geur- en/of smaakverlies kwam opvallend veel vaker voor bij donors met antistoffen: 41% tegen maar 5% van de donors zonder antistoffen. Maar twee dingen waren opmerkelijk. Meer dan een derde van de donors met antistoffen had geen (11%) of heel lichte (27%) klachten ervaren. Bovendien dacht bijna de helft (48%) van donors met antistoffen juist niét COVID-19 te hebben doorgemaakt, ondanks dat de meerderheid van hen wel degelijk klachten rapporteerde.'

Drie belangrijke inzichten

Dat valt op. 'Daarom keken we ook naar de niet besmette donors, en hoe zij hun eventuele klachten hebben geïnterpreteerd. Van alle donors die dachten COVID-19 te hebben gehad, bleek maar 20% antistoffen te hebben in hun bloed,' aldus Van den Hurk. Dit geeft drie belangrijke inzichten. Als de helft van besmette donors niet beseft besmet te zijn geweest met het coronavirus (maar bijvoorbeeld denkt last te hebben gehad van verkoudheid of hooikoorts), heeft dat mogelijk ook impact gehad op hun naleving van de richtlijnen. Zij zouden toch in sociaal contact kunnen zijn getreden en anderen hebben besmet.

Belang contactonderzoek GGD

11% van de donors met antistoffen geeft aan geen enkele gezondheidsklacht te hebben gehad. Dat benadrukt het belang van het contactonderzoek van de GGD en kan aanleiding zijn om mensen die in contact zijn geweest met een besmet persoon eerder te laten testen.

Niet goed kunnen inschatten

Ten slotte had 80% van de donors die dachten besmet te zijn geweest geen antistoffen. Het lijkt erop dat mensen zonder te testen niet goed kunnen inschatten of ze COVID-19 hebben gehad. Mogelijk wanen mensen zich onterecht immuun, als ze denken genezen te zijn van COVID-19.