CBD olie onverminderd populair

Tegenwoordig is haast iedereen op de hoogte van de CBD olie trend. Waar CBD olie eerst nog met argusogen werd bekeken, is het tegenwoordig duidelijk dat het voedingssupplement blijvend in de schappen ligt. Het gebruik blijft stijgen, er zijn steeds meer merken om uit te kiezen en er is meer verscheidenheid in het soort product dat CBD bevat, zoals CBD olie, CBD crème en CBD capsules.

Wat is CBD precies?

CBD is een stof dat zijn oorsprong vindt in de hennep plant. Het is echter geen wietsoort, want de olie bevat maximaal 0,2% THC, het psychoactieve element dat een high gevoel veroorzaakt. CBD is dan ook geen drugs, maar valt meer te zien als een natuurlijk voedingssupplement. Het gebruik van CBD brengt dan ook geen ongewenste gevolgen met zich mee, zoals het gevaar op afhankelijkheid en/of verslaving. Iedereen kan dus veilig proberen of CBD wellicht helpt bij het verlichten van bepaalde gezondheidsklachten.

Brede inzetbaarheid

Eén van de redenen dat CBD olie nog altijd stijgt in populariteit, is de brede inzetbaarheid van het middel. CBD wordt gebruik door jong en oud, bijvoorbeeld als natuurlijke pijnstiller, als natuurlijk slaapmiddel of om het stressniveau te verlagen. Hierdoor zou het wel eens heel goed kunnen werken bij het voorkomen van een burn-out. Daarnaast heeft CBD een ontstekingsremmende werking waardoor het effectief bij kan dragen in de behandeling van diverse vormen van reuma en auto-immuunziekten.

Vrij verkrijgbaar

Zoals eerder gezegd bevatten CBD producten geen tot heel weinig THC. CBD olie en andere producten met CBD bevatten maximaal 0,2% THC en zijn daardoor gewoon vrij verkrijgbaar. CBD olie is dan ook niet te verwarren met wietolie. Dit valt onder softdrugs en heeft een geestverruimende werking. Beide oliën worden gewonnen van de hennepplant, maar hebben dus een heel andere werking.

Meer onderzoeken

Een andere verklaring voor de stijgende populariteit van CBD, is de vergroting van de kennis over het bestanddeel. Steeds meer mensen zijn op de hoogte van de positieve eigenschappen van cannabinoïde en er wordt meer en meer onderzoek gedaan naar CBD. Zo lopen er momenteel tientallen onderzoeken naar CBD als onderdeel van de behandeling van psychose, angst en verslaving. Deze vergroting van kennis zorgt ervoor dat er meer bewijs wordt gevonden voor bepaalde claims en ook professionals hun kennis verbreden. Dit is een zeer positieve ontwikkeling, die zeker nog wel even doorzet.

Variatie in CBD producten

De vraag naar CBD producten is sterk gegroeid. Er zijn tegenwoordig talloze producten verkrijgbaar die CBD bevatten, van olie en capsules, tot crèmes, pasta’s, kauwgoms en zetpillen. Ieder product heeft een eigen manier van inname en dosering. Er bestaat niet zoiets als een universele CBD olie dosering. Hierdoor is het belangrijk om altijd goed naar het eigen lichaam te luisteren. Ieder mens is anders, zowel qua leeftijd en gewicht maar bijvoorbeeld ook qua algehele gezondheidstoestand. Dit zorgt ervoor dat iedereen op een eigen manier reageert op CBD. Wat de perfecte dosering is verschilt per persoon.