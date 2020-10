RIVM: COVID-19 besmettingen stijgen nog steeds maar minder hard

Minder snelle toename

Afgelopen week is het aantal meldingen COVID-19 verder toegenomen. Wel nam het aantal nieuwe meldingen opnieuw minder snel toe dan de week hiervoor. 'Het aantal patiënten in de ziekenhuizen en het aantal intensive care -opnames neemt nog wel verder toe', aldus het RIVM.

Weekstijging van 60 naar 22 procent

In de afgelopen week zijn 67.542 nieuwe meldingen van COVID-19 ontvangen, een stijging van bijna 12.000 (22%) ten opzichte van de week daarvoor, toen was het 27%. De week ervoor zag het RIVM nog een stijging van 60%. Het verschil tussen het aantal meldingen in jongere en oudere leeftijdsgroepen is deze week weer kleiner geworden.

Verschillen tussen de regio’s

Er zijn grote verschillen tussen de regio’s in het aantal meldingen per 100.000 inwoners. In de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Twente, Amsterdam-Amstelland en Holland-Midden is het aantal meldingen per 100.000 inwoners het hoogst met meer dan 500 meldingen per 100.000 inwoners. In de regio’s Zuid-Holland-Zuid, Twente en Limburg-Zuid is het aantal meldingen het meest toegenomen (55-75%).

GGD-teststraten en percentage positieve testen

Van 19 tot en met 25 oktober zijn er 321.654 personen getest in de GGD-teststraten, dit zijn bijna 12.000 personen meer dan in de week ervoor. De uitslag is bekend van 285.227 personen. Van deze groep testten 51.166 positief. Het percentage positieve testen steeg daarmee naar 17,9%. Er zijn grote verschillen tussen de regio’s. De regio’s met het laagste percentage positieve testen waren Groningen en Fryslân, de regio’s met de hoogste percentages waren Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Haaglanden, Twente.

Uitbreiding testcapaciteit GGD-teststraten

De testcapaciteit in de GGD teststraten is de afgelopen weken uitgebreid. De doorlooptijd tussen afspraak maken, getest worden en de uitslag is op dit moment 2,5 dag. Het blijft belangrijk dat personen zich altijd laten testen bij lichte klachten die kunnen passen bij COVID-19. Ook als je denkt dat het een gewone verkoudheid is.

Ziekenhuisopnames toegenomen en ook meer overlijdens

Afgelopen week registreerde Stichting NICE 1.739 nieuwe opnames op de verpleegafdelingen, in de week daarvoor waren dit 1.492 opnames op verpleegafdelingen. Een stijging van bijna 17% in vergelijking met de week daarvoor. Op de intensive care zijn de afgelopen week 333 nieuwe opnames vanwege COVID-19 geweest op de intensive care, een week eerder waren dat er 287, dit is een toename van 16%.

Sterfte

Net als in de voorgaande drie weken, meldt het CBS een hogere sterfte dan verwacht in de week van 12 tot en met 18 oktober. Er zijn in die week 400 mensen meer overleden dan verwacht op basis van de gegevens van voorgaande jaren. Ook het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt sterftecijfers wekelijks bij. In de meest recente data van het RIVM van 8 tot en met 14 oktober, was de sterfte verhoogd in de leeftijdsgroep 65-74 jaar en licht verhoogd in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder.

Reproductiegetal R

Het reproductiegetal van 9 oktober is 1,16 (ondergrens: 1,13 en bovengrens: 1,18). Dit is nauwelijks lager dan enkele weken geleden, en het betrouwbaarheidsinterval ligt nog steeds geheel boven de 1. Het reproductiegetal van 1,16 betekent dat 100 mensen met COVID-19 samen 116 andere mensen besmetten met het virus.

Aantal besmettelijke personen in Nederland

Het aantal besmettelijke personen ligt nu op ruim 160.000 met een ondergrens van 117.000 en een bovengrens van ruim 203.000.

Het virus afremmen? Verspreiding voorkomen? Houd je aan de basismaatregelen!

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen en de basisregels houdt. Houd minimaal 1,5 meter afstand. Werk thuis. Blijf bij klachten thuis en laat je testen. Was regelmatig je handen, zeker als je thuiskomt. Nies en hoest in je elleboog.