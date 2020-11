Meer dan de helft jongeren heeft moeite hulp te vragen bij mentale klachten

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren heeft moeite om hulp te vragen aan een professional bij mentale klachten in deze coronatijd. Dat blijkt uit onderzoek van het Rode Kruis. Een grote groep jongeren vindt deze coronatijd zwaar, onder andere door het gebrek aan sociale contacten. Het Rode Kruis biedt tips voor deze groep, om zo goed mogelijk de lockdown door te komen. Ook biedt het Rode Kruis samen met coaching bureau Blijfovereind telefonische coaching aan voor jongeren die juist nu een luisterend oor of extra steun kunnen gebruiken.

Bijna 70 procent van de 16 tot 30 jarigen ziet op tegen de donkere wintermaanden in deze coronatijd. Dertig procent geeft aan zich zorgen te maken over de toekomst en twintig procent van de jongeren voelt zich eenzaam. “Juist jongeren zijn meer dan wie dan ook aangewezen op sociale contacten en hebben door de fase in hun leven maximaal behoefte aan sport, spel, actie, spanning en gezelligheid. Allemaal dingen die nu beperkt zijn”, zegt Huib Wurfbain, coach bij Blijfovereind.

Het Rode Kruis komt met tips om deze lastige tijden beter door te komen. Via de website en social mediakanalen van het Rode Kruis worden deze verspreid. Zo kan het helpen om een goede structuur in de dag te brengen, gezond te blijven eten, te blijven bewegen en manieren te vinden om ondanks de lockdown goed contact te houden met anderen. Verder heeft het Rode Kruis de handen ineengeslagen met Loesje. Via de social mediakanalen van Loesje wordt er ook aandacht gevraagd voor de mentale gezondheid in deze coronatijd.

Praten over gevoel

Een van de belangrijkste tips, is om te blijven praten over jouw gevoel. Ruim de helft van de jongeren zegt dat zij bij iemand in hun omgeving terecht kunnen om mee te praten wanneer zij zich somber, eenzaam of angstig voelen. Bijna 40 procent geeft echter aan dat zij vaker met diegene in hun omgeving zou moeten praten wanneer het minder goed gaat.

Hulp vragen

Hulp vragen wanneer je je mentaal niet goed voelt blijkt niet voor iedereen makkelijk: ruim een kwart van de jongeren geeft aan dat ze het moeilijk vinden om hulp te vragen aan iemand die ze goed kennen. De drempel om hulp te vragen aan een professional ligt nog hoger, 52 procent geeft aan hier moeite mee te hebben.

Coach

Via het Rode Kruis biedt Blijfovereind gratis telefonische gesprekken aan met coaches voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, even willen sparren of een gesprekspartner missen. Het gesprek duurt een half uur, degene die belt bepaalt zelf waar het gesprek over gaat. Aanmelden kan via de website van Blijfovereind. Ook is de Rode Kruis Hulplijn (070-4455 888) te bereiken voor mensen met vragen rond het coronavirus of voor wie een luisterend oor nodig heeft.