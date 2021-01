Hele afdeling ouderenpsychiatrie in Goes getroffen door corona

Een afdeling van het zorgonderdeel ouderenpsychiatrie van Emergis in Kloetinge is getroffen door een corona-uitbraak. 'Er zijn 20 van de 23 patiënten positief getest', zo laat Emergis zondag weten.

Eén patiënt erg ziek en acht medewerkers besmet

'Deze patiënten hebben gelukkig vooralsnog milde tot geen klachten, één patiënt is helaas wel erg ziek. Acht medewerkers testten ook positief. De GGD gaat na of onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus nodig is', aldus Emergis

Afdeling in quarantaine

Om inzicht te krijgen in de verspreiding van het virus doet de GGD bron- en contactonderzoek en is de afdeling in quarantaine. De medewerkers dragen beschermende kleding en mondneusmaskers en de patiënten dragen steeds mondkapjes. Ook zijn we extra alert op patiënten en collega’s van andere afdelingen van Emergis in Kloetinge.

Tijdelijk geen bezoek

Om het risico op een eventuele verspreiding te verminderen, kunnen patiënten van de getroffen afdeling tijdelijk geen fysiek bezoek ontvangen. Contact met de familie via bijvoorbeeld videobellen is uiteraard wel mogelijk. Verlof of (dag)delen naar huis kan nu helaas niet.

Geen nieuwe opnames

Nieuwe patiënten kunnen tijdens de quarantaineperiode niet op de betreffende afdeling opgenomen worden. Als toch een opname nodig is, dan wijken we uit naar andere afdelingen van Emergis. Op dit moment hebben we geen aanwijzingen van besmettingen op andere afdelingen.