LCPS: Aantal COVID-patiënten op de IC en in kliniek blijft stabiel

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland is ten opzichte van dinsdag niet heel veel veranderd. Woensdag meldde het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS) dat er momenteel 1.919 COVID-patiënten zijn opgenomen. Dat zijn er 7 minder dan dinsdag'', zo meldt het LCPS.

Stabiel

Van dit totale aantal van 1.919 liggen er 520 op de IC, een daling van 6 patiënten en 1.399 in de kliniek, 1 patiënt minder dan gisteren', aldus het LCPS. Dinsdag zijn er 17 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 5 IC.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 211 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 30 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 34 opgenomen op de IC, 2 meer dan gisteren en 177 in de kliniek, 32 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames op de IC en kliniek is licht gestegen vergeleken met vorige week. Bekijk figuur 1 en 2 voor alle cijfers.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 18 gedaald naar 1036 bedden. Op de IC liggen nu 520 COVID-patiënten, 6 minder dan gisteren en 516 non-COVID-patiënten, 12 minder dan gisteren. De COVID-bezetting op de IC volgt een licht dalende trend. Zie figuur 3 voor alle cijfers.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 40 gestegen naar 13.594 bedden. In de kliniek liggen nu 1399 COVID-patiënten, 1 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek is vrij stabiel met een langzaam dalende trend. Zie figuur 4 voor alle cijfers.

Lichte stijging in weekopnames

De COVID-ziekenhuisbezetting volgt een overwegend dalende trend. Het LCPS verwacht dat dit deze week aanhoudt. Wel ziet het LCPS een lichte stijging in het gemiddeld aantal opnames ten opzichte van vorige week. Daarom volgt het LCPS de ontwikkelingen ten aanzien van de Britse variant op de voet, omdat de opkomst hiervan in de komende weken kan leiden tot een toename in het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames.