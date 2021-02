Explosie aan pollen door zeer snelle stijging temperaturen

De spectaculaire weersomslag, die we na precies een week aan koud weer met vorst en sneeuw op dit moment in Nederland ervaren leidt tot een explosie van eerstelingen in de natuur, waaronder ook de bloei van de elzenbomen. 'Daardoor kunnen mensen die gevoelig zijn voor elzenpollen last krijgen van hooikoortsklachten', zo laat het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) weten.

Ontluikende lente

Van een intense winterweek naar intens genieten van de ontluikende lente. We kunnen ons al bijna niet meer voorstellen dat we een week geleden nog op de schaats stonden. De laatste restanten sneeuw en ijs in de sloten zijn nog maar net weg en plotsklaps zitten we midden in de lente. De dieren en planten reageren direct.

Voorlente was al begonnen

Voor de vorstperiode zaten we in feite al in de voorlente, met volop bloeiende hazelaars en de eerste bloeiende sneeuwklokjes, gele kornoelje en zelfs speenkruid. December was met gemiddeld 5,5 °C dan ook zeer warm en januari was met een gemiddelde maandtemperatuur van 3,4 °C nog beduidend warmer dan de 1,1 °C van zo’n vijftig jaar geleden.

Lentesprint door ongekend hoge temperaturen

De vorst heeft de ontwikkeling in de natuur een weekje in de pauzestand gezet. Nu wordt een lentesprint ingezet. Als de weersverwachtingen uitkomen, krijgen we een ongekend warm einde van februari. Het record van 1990 zou wel eens met drie graden verbroken kunnen worden. Vijftig jaar geleden lag de gemiddelde temperatuur tussen 20 en 28 februari op 2 °C. Nu komen we naar verwachting uit op ruim 10 °C.

Pollenexplosie door bloei zwarte els

De fijne lentegevoelens worden bij veel hooikoortspatiënten mogelijk getemperd door flinke hooikoortsklachten. Het is nu vooral pollen van de zwarte els dat in de lucht hangt en klachten veroorzaakt, aangevuld met wat hazelaarpollen. Net voor de vorstperiode kwamen de eerste zwarte elzen al in bloei en liep de pollenconcentratie vooral in het zuiden van het land al iets op. Door de zeer hoge temperaturen komen deze week heel veel elzenbomen tegelijkertijd in bloei. De zwarte elzen hangen dit jaar opvallend vol met bloemen.

Vliegomstandigheden voor pollen optimaal

Door de combinatie van gelijktijdige bloei, veel bloemen per boom en droog, zonnig en een matige wind waardoor de vliegomstandigheden voor pollen optimaal zijn, kan de pollenconcentratie zeer hoog oplopen. In het verleden werden maximale pollenconcentraties van bijna tweeduizend pollen per kubieke meter lucht geregistreerd. 'In de loop van de week komen de nieuwe pollentellingen van het LUMC in Leiden en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond weer beschikbaar en kunnen we zien hoe hoog de concentratie oploopt', aldus het LUMC.