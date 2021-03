'Kleine kans dat Nederland het Spoetnikvaccin krijgt'

Bertens: 'Ik hoop dat de gegevens duidelijk maken hoe effectief en veilig het vaccin Spoetnik-V is. Als het Europees Geneesmiddelenbureau er positief over is, dan kan het Russische vaccin toegelaten worden tot de Europese markt en kunnen Europese burgers ermee gevaccineerd worden.'

De kans is echter klein dat we in Nederland ermee gevaccineerd zullen worden volgens Bertens. 'Dat heeft met een aantal zaken te maken. Nederland heeft via Europa al acht vaccins gekocht. Drie daarvan zijn al toegelaten en een vierde komt er mogelijk snel aan. Vier andere worden later dit jaar verwacht. Hiermee kunnen we de hele Nederlandse bevolking vaccineren. Het Russische vaccin is dan niet meer nodig.'

'Daarbij komt dat het even zal duren tot het EMA klaar is met de behandeling van de beoordeling van het Spoetnikvaccin, waarschijnlijk pas rond de zomer. Dan zijn we hopelijk in Nederland al een stuk verder met onze eigen vaccinaties en is dat vaccin niet meer nodig.'

'Het is natuurlijk wel heel goed nieuws dat er nog een vaccin bij is gekomen. Hoe meer vaccins, hoe beter', aldus Bertens. 'En misschien werkt het vaccin Spoetnik-V beter tegen bepaalde variaties van het virus. Uiteindelijk is het doel dat we de hele wereldbevolking ermee kunnen vaccineren. Dus ieder vaccin is welkom.'