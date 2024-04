Vergoeding zorgmedewerkers langdurige post-COVID klachten verhoogd naar 24.000,- euro

Naar aanleiding van oproepen uit de Tweede Kamer en de maatschappij is besloten om de regeling ‘Zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten’ uit te breiden. 'Het bedrag wordt verhoogd naar € 24.010 en de afbakening van de periode in de regeling wordt verlengd. Waardoor ook zorgmedewerkers die tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 ziek zijn gemeld op het werk, in aanmerking komen', zo meldt het ministerie van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vrijdag.