Jongeren seksen steeds vaker zonder condoom, gonorroe in opmars

Stijging van 31 procent

In 2023 steeg het aantal diagnoses van deze seksueel overdraagbare aandoening met 31% vergeleken met 2022. Het gaat om mensen die zich lieten testen bij een van de centra seksuele gezondheid (CSG(Centrum Seksuele Gezondheid)'s ) van de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst). De stijging is het grootst bij vrouwen en heteroseksuele mannen jonger dan 25 jaar. Dat blijkt uit de nieuwe Thermometer Seksuele Gezondheid van het RIVM.

Tweede jaar op rij

Het is het tweede jaar op rij dat het aantal jongvolwassenen dat positief testte op gonorroe bij de CSG(Centrum Seksuele Gezondheid)’s stijgt. Halverwege 2022 meldde het RIVM al dat het aantal mensen met gonorroe steeg. Toen ging het om een toename van 33% vergeleken met 2021.

Seksueel overdraagbare aandoening

Gonorroe is een seksueel overdraagbare aandoening die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie kan bij mannen zorgen voor infecties van de urinebuis (een ‘druiper’), endeldarm, keel en bijballen. Bij vrouwen kan de bacterie zorgen voor infecties van de urinebuis, endeldarm, keel, baarmoederhals en eileiders.

Stijging opvallend bij jonge vrouwen en heteroseksuele mannen

In 2023 waren er ruim 13.800 gonorroe-diagnoses bij de CSG's. Dat is een stijging van 31% vergeleken met 2022. Hoewel gonorroe nog steeds het meest voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen, valt vooral de stijging bij jonge vrouwen en jonge heteroseksuele mannen op. Het gaat dan vooral om mensen met een hoog opleidingsniveau, zonder migratieachtergrond. In 2023 nam het aantal gonorroediagnoses bij vrouwen toe met 78% ten opzichte van 2022 (van 1.458 naar 2.598) en bij heteroseksuele mannen met 51% (van 666 naar 1.007).

Vindpercentage

Het gonorroe vindpercentage (het aantal diagnoses gedeeld door het aantal testen) steeg bij vrouwen van 2,3% naar 4,1%. Bij heteroseksuele mannen ging het vindpercentage van 2,4% naar 3,5%.

Condoom kan verspreiding gonorroe voorkomen

Gonorroe is makkelijk te voorkomen door een condoom te gebruiken bij seks. Een condoom beschermt ook tegen andere soa(seksueel overdraagbare aandoening)’s. Het RIVM adviseert mensen met klachten zich te laten testen. Dat geldt ook voor mensen die risico hebben gelopen. Bijvoorbeeld omdat ze seks hadden zonder condoom met iemand die niet getest was of die een soa kon hebben. Als uit de test blijkt dat iemand gonorroe heeft, kan de infectie snel behandeld worden. Dan is het ook belangrijk om zo snel mogelijk de sekspartner(s) te informeren. Dat kan na een positieve test bijvoorbeeld anoniem via de website partnerwaarschuwing.nl. De sekspartners kunnen zich dan snel laten testen en behandelen.

Andere soa-cijfers

Uit de thermometer seksuele gezondheid blijkt dat het aantal soa-consulten bij de CSG’s in Nederland in 2023 is toegenomen met 5%. Het aantal chlamydia-diagnoses nam licht af sinds 2022, het aantal hiv(humaan immunodeficientievirus)-infecties bleef stabiel en het aantal syfilisdiagnoses steeg met 8% ten opzichte van 2022.