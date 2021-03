Aantal positieve coronatesten deze week op zelfde niveau als vorige week

In de afgelopen week van 2 tot en met 9 maart kregen 31.959 mensen een positieve testuitslag. Dit aantal is nagenoeg gelijk aan het aantal besmettingen een week eerder', zo meldt het RIVM dinsdagmiddag.

Meer mensen getest afgelopen week

'Ruim 360.000 mensen lieten zich testen, een stijging van bijna 14% in vergelijking met de week ervoor. Het reproductiegetal blijft rond de 1 hangen. Alleen als dit getal volledig onder de 1 is, neemt het aantal besmettingen met SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2 in Nederland af', aldus het RIVM. Het RIVM ziet deze week opnieuw een afname van het aantal besmettingen in verpleeghuizen en woonzorgcentra. Het vaccineren werpt daar zijn vruchten af.

Virus indammen

Afgelopen week nam het aantal mensen dat zich liet testen op het SARS severe acute respiratory syndrome -CoV2 coronavirus voor de derde week op rij toe. Mensen in de leeftijdsgroep 30 tot en met 39 jaar lieten zich het vaakst testen in de afgelopen week, gevolgd door mensen in de leeftijd van 18 tot en met 24 jaar. Dat is een positieve ontwikkeling. Want hoe meer mensen zich laten testen en thuisblijven als ze corona hebben, hoe groter de kans dat we het virus kunnen indammen. Het percentage positieve testen nam af van 8,9% een week eerder naar 8,1% in de afgelopen week.

Stijging positieve tests bij mensen jonger dan 25 jaar

Bij mensen jonger dan 25 jaar is een stijging te zien van het aantal meldingen per 100.000 inwoners. In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is de grootste stijging van het aantal positieve coronatesten te zien. In de overige leeftijdsgroepen is het aantal positieve coronatesten lager dan de week ervoor. De grootste daling is te zien in de leeftijdscategorie 70+. Ook het aantal meldingen vanuit de verpleeghuizen nam verder af. Dit wijst op een effect van het vaccineren.

Ziekenhuis- en IC intensive care opnames

In de afgelopen week zijn 1.145 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat zijn 46 minder opnames dan de week ervoor. Het aantal mensen dat zo ziek werd dat zij moesten worden opgenomen op de Intensive Care (IC) afdeling was 271. Dat zijn 48 meer IC-opnames dan de week er voor. De afgelopen vier weken stijgt het aantal nieuwe IC-opnames (bron: Stichting NICE).

Leeftijden ziekenhuis- en IC opnames

In de maand februari werden 4.823 mensen vanwege COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen. Bijna de helft (47%) van deze patiënten was tussen de 60 en 79 jaar oud, 24% van de patiënten behoorde tot de leeftijdsgroep tussen de 40 en 59 jaar. Dit is ongeveer even veel als de leeftijdsgroep van 80 jaar en ouder. In de leeftijdsgroep van 0 tot 39 jaar werden 256 mensen (5%) opgenomen op de verpleegafdeling.

IC

Op de IC werden in februari 828 mensen vanwege COVID-19 opgenomen. Bijna twee derde (61%) van deze patiënten op de IC was tussen de 60 en 79 jaar oud en bijna een derde (31%) 40-59 jaar. Een klein deel van de patiënten opgenomen op de IC was 0-39 jaar (4%) en 80 jaar en ouder (4%).

Reproductiegetal

Het reproductiegetal voor alle varianten samen nam af naar 0,98 (0,95 – 1,01) op 22 februari, zie tabel 1. Een reproductiegetal van 0,98 betekent dat 100 mensen met coronavirus samen 98 andere mensen besmetten. Het reproductiegetal wordt twee keer per week, op dinsdag en vrijdag, geactualiseerd op het coronadashboard.

Bijna tweederde positief geteste personen hebben Britse variant

Op basis van de meest recente resultaten uit de kiemsurveillance zien we dat bijna twee derde (64%) van de personen die positief getest werd in de week van 15 tot en met 21 februari besmet was met de Britse variant. Dit duidt erop dat in de week daarvoor bijna twee derde van de nieuwe besmettingen met de Britse variant was. Dit is iets later dan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begin februari voorspelde. De nieuwste gegevens uit de kiemsurveillance met daarin het voorkomen van de verschillende varianten vind je hier.