Routinegebrek in coronatijd: gevolgen voor medicatietrouw lijken mee te vallen

De coronapandemie heeft volgens de meeste geneesmiddelgebruikers weinig impact gehad op hun geneesmiddelgebruik, ook al zorgt de pandemie voor onderbrekingen in de dagelijkse routine. Voor mensen waarbij de routine sterk doorbroken werd, door een veranderde werksituatie of thuisblijvende kinderen, is de medicatietrouw wel wat verminderd ten opzicht van voor de pandemie. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Het onderzoek is uitgevoerd middels een vragenlijst tijdens de eerste golf van de coronapandemie (voorjaar 2020). Wanneer de werksituatie is veranderd, zoals vanuit huis werken of veranderde werktijden, geeft 9% aan vaker dagen te hebben waarop ze een dosering vergeten dan voor de coronacrisis. 5% van de respondenten waarbij de werksituatie is veranderd geeft aan minder vaak een dosering te missen. Onder ouders die kinderen thuis hadden vanwege de sluiting van de scholen en opvang blijkt de impact groter: 15% heeft vaker dagen waarop ze een dosering missen. 5% van deze ouders geeft aan minder doseringen te missen dan voor de pandemie.