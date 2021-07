Nog 'maar' iets meer dan 200 COVID-patiënten in ziekenhuis

104 op de IC

'Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 206, dat zijn er 6 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 104 op de IC, een stijging van 1 patiënt ten opzichte van gisteren. Van de COVID-patiënten liggen er 102 in de kliniek, 7 minder dan gisteren', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 8 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 2 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er geen opgenomen op de IC en 8 in de kliniek. Het gemiddeld aantal opnames per week lijkt te stabiliseren op de IC en blijft dalen in de kliniek.