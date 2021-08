Kabinet verlengt uitdelen zelftesten op luchthavens tot en met september

Maand verlengd

'Medewerkers van de GGD delen deze zomer zelftesten uit op Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen AirPort Eelde. Dat zou in eerste instantie alleen in juli en augustus gebeuren maar deze actie wordt nu dus een maand verlengd.

Oproep kabinet

Het kabinet roept iedereen op om zich te testen voordat je andere mensen ontmoet, bijvoorbeeld voor je weer naar je werk gaat, voor je weer naar school gaat of voordat je naar een verjaardag gaat. Zo verkleinen we samen de kans dat we het virus verder verspreiden.

Kans verspreiding corona verkleinen

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 'Een zelftest doen is een kleine moeite. Maar door te testen verkleinen we de kans dat we corona onbedoeld meenemen naar familie, werk of school, en voorkomen we dat besmettingen brandhaarden worden. Ik hoop dat heel veel mensen zich de komende tijd testen, zodat we allemaal met een gerust hart onze familie, vrienden, collega’s of klasgenoten kunnen ontmoeten.'

Laagdrempelig kennismaken met zelftesten

Naar verwachting worden tot en met eind september ruim 1,5 miljoen zelftesten uitgedeeld aan reizigers. Ook op andere manieren probeert het kabinet het gebruik van zelftesten aan te moedigen. Zo kunnen studenten kosteloos zelftesten bestellen om zich in de zomer en bij de start van het studiejaar te testen. Scholieren in het voortgezet onderwijs konden vóór de zomer al extra zelftesten krijgen om zich ook na de zomer te kunnen testen. In totaal zijn in het onderwijs al ruim 30 miljoen zelftesten verspreid.

Sociale minima

Ook heeft het kabinet 2 miljoen zelftesten gedoneerd aan Voedselbank NL en het Armoedefonds, om ook sociale minima de gelegenheid te geven gebruik te maken van zelftesten. Mensen die in thuisisolatie zijn en die op medisch advies (nog) niet zijn ingeënt, kunnen gratis zelftesten krijgen bij de apotheek om zichzelf en de mensen om hen heen regelmatig te testen.

Gratis 2 zelftesten voor thuis

Zelftesten zijn op veel plekken te koop, zoals apotheken, drogisterijen en supermarkten. Kijk op www.zelftestenbestellen.nl voor meer informatie over het kosteloos bestellen van zelftesten.