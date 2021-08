Dagelijkse besmettingen schommelt al 3 weken rond de 2.500

Bijna 2 miljoen besmettingen geregistreerd

Het totaal aantal geregistreerde besmettingen loopt met de 2.499 positieve tests van vandaag op naar 1.918.769 totaal. Het totaal aantal positieve tests over de afgelopen 31 dagen bedraagt 91.496. Dat zijn gemiddeld 2.951 besmettingen per dag. Het totaal aantal positieve tests over de afgelopen 90 dagen bedraagt 289.847. Dat zijn gemiddeld 3.221 besmettingen per dag.