Embryo's laboratorium ivf-centrum VUmc besmet geraakt met bacterie

In het ivf-centrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc, is een besmetting met een bacterie geconstateerd in het laboratorium. 'De bacterie is in een aantal kweekschaaltjes terechtgekomen', zo meldt het ziekenhuis dinsdag.

IVF-gerelateerde behandelingen opgeschort

'Het gaat om de bacterie Sphingomonas koreensis die bij gezonde mensen weinig kwaad kan. Zekerheidshalve worden alle ivf-gerelateerde behandelingen voor een à twee weken opgeschort, totdat duidelijk is waar de besmetting vandaan komt', aldus het ziekenhuis.

Standaardcontrole kweekschaaltjes met embryo’s

De besmetting kwam dit weekend aan het licht bij de dagelijkse standaardcontrole van de kweekschaaltjes met embryo’s. Alle betrokken wensouders zijn telefonisch geïnformeerd. Duidelijk is dat het gaat om de bacterie Sphingomonas koreensis. Er wordt onderzoek gedaan naar de bron van de besmetting. Voor alle wensouders die in een ivf-traject zitten betekent dit een onzekere situatie, die Amsterdam UMC zeer betreurt.

Embryo's bij 16 vrouwen teruggeplaatst

Het gaat in totaal om 31 vrouwen van wie de embryo’s mogelijk in aanraking zijn geweest met deze bacterie. Bij 16 vrouwen zijn de embryo’s teruggeplaatst: 7 vrouwen van Amsterdam UMC en 9 vrouwen van regioziekenhuizen. De embryo’s van de overige vrouwen zijn ingevroren.

Hersenvliesontsteking

De bacterie Sphingomonas koreensis komt normaal voor in omgevingen met water, zoals bijvoorbeeld in kraanwater, of grond. De bacterie is bij gezonde mensen geen ziekteverwekker. Er is één geval van hersenvliesontsteking bekend uit 2015 bij een patiënt met een ernstig verminderde weerstand en een drain in het hoofd.

'Zwangerschap nauwlettend gevolgd'

Naar verwachting kan de bacterie in de baarmoeder geen kwaad. Er zijn ook geen aanwijzingen dat deze bacterie invloed heeft op de embryonale ontwikkeling. Uiteraard wordt de gezondheid van de vrouwen en het verloop van hun zwangerschap nauwlettend gevolgd. Betrokken patiënten en behandelaren zijn geïnformeerd, overige patiënten kunnen voor vragen het best contact opnemen met hun behandelend arts, zo laat het ziekenhuis weten.