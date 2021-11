KWF, Hartstichting en Longfonds doen noodkreet voor accijnsverhoging in 2022

De drie Gezondheidsfondsen, initiatiefnemers van de Rookvrije Generatie, doen een urgente oproep richting de politiek om een accijnsverhoging op tabak te realiseren in 2022. Verhogingen van de prijs van tabaksproducten worden wereldwijd gezien als de meest effectieve maatregel om roken terug te dringen. Als er voor 31 december geen wijziging van het Belastingplan 2022 wordt voorgesteld, betekent dit dat de in het Preventieakkoord afgesproken accijnsverhoging niet plaatsvindt en het bereiken van een Rookvrije Generatie vertraagt.

Michael Rutgers, voorzitter Gezondheidsfondsen voor Rookvrij: 'Nog steeds beginnen er iedere week honderden kinderen met roken en er overlijden jaarlijks 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Dit moet stoppen en we weten dat accijnsverhoging de meest effectieve maatregel hiervoor is. Het mag niet zo zijn dat de trage kabinetsformatie een bom legt onder deze urgente maatregel. We hebben in 2018 in het preventieakkoord afspraken met elkaar gemaakt. Iedere vertraging kost letterlijk levens.'

Afspraken Preventieakkoord

In het Preventieakkoord staat dat de prijs van een pakje sigaretten via accijnsverhoging verder verhoogd kan worden tot €10,- in 2023, na evaluatie van de accijnsverhoging van 2020. De resultaten van deze evaluatie door het RIVM zijn positief: 11 procent van de ondervraagde rokers is na de accijnsverhoging van 2020 gestopt met roken. Dat is beduidend meer dan de circa 3 procent rokers die gemiddeld per jaar stoppen. Daarnaast is 25 procent van de ondervraagde rokers minder gaan roken.

Daarom roepen KWF, Hartstichting en Longfonds de politiek op om alles te doen wat in hun macht ligt om de reeds voorgenomen accijnsverhoging van sigaretten op te nemen in het belastingplan 2022 en ook de accijnzen op andere tabaksproducten te laten meestijgen. Zo krijgen onze kinderen de kans om rookvrij op te groeien.