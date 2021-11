RIVM ziet in weekupdate 'stabilisatie in aantal nieuwe besmettingen'

Slechts toename van 1% nieuwe besmettingen

In de afgelopen week werden 'slechts' 1% meer besmettingen gemeld bij de landelijke GGD'en (+1%). 'De week hiervoor was er nog een toename van 39%', meldt het RIVM dinsdag.

'Maatregelen van half november waarschijnlijk toch effectief'

'Deze stabilisatie is waarschijnlijk een gevolg van de maatregelen die half november ingingen', aldus het RIVM. Het reproductiegetal van 15 november, zakte tot 1,05 (ondergrens 1,04 – bovengrens 1,06). Dit betekent dat 100 mensen die corona hebben samen 105 nieuwe personen besmetten. Blikopnieuws.nl berichtte eerder deze week al over een mogelijke stabilisatie.van de dagelijkse besmettingen op basis van de dagcijfers die het RIVM bekendmakte.

Ziekenhuis- en IC (intensive care)-opnames

Op dit moment zijn door Stichting NICE 1.996 nieuwe ziekenhuisopnames patiënten met COVID-19 gemeld voor de afgelopen week. Dat is 2% meer dan in de week ervoor. De IC-afdelingen namen 367 nieuwe patiënten met COVID-19 op, dat is een stijging van 22% vergeleken met voorgaande week.

Stabilisatie ziekenhuizen pas na 2 weken effect

Een stabilisatie of afname van het aantal nieuwe meldingen van SARS-CoV-2 heeft waarschijnlijk pas na 1-2 weken effect op het aantal opnames in het ziekenhuis en nog later op de IC-opnames. Dit zagen wij ook bij de lockdown in december van 2020. Een week na de daling van het aantal meldingen daalden de ziekenhuisopnames en de week daarna de IC-opnames. Door de lange ligduur van COVID-19 patiënten daalt de bedbezetting later dan het aantal nieuwe opnames.

Testen

Ruim 667.000 mensen lieten zich afgelopen week* testen bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (6% meer dan de week ervoor). In die week werden 155.152 positieve testuitslagen gemeld (1% meer dan de week ervoor). Het percentage mensen met een positieve testuitslag daalde in de voorbije week licht van 22,2% naar 21,4%.

Besmettingen naar leeftijdsgroepen

In de leeftijdsgroepen 18-29 jaar is een afname van het aantal gemelde positieve testen per 100.000 inwoners zichtbaar. Het aantal besmettingen steeg nog in de leeftijdsgroepen 0-12 en 30 - 49 jaar. In de overige leeftijdsgroepen stabiliseerde het aantal meldingen per 100.000 inwoners.