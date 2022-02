Ruim een kwart amateursporters gebruikt sportsupplementen

Uit onderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onder 7000 amateursporters blijkt dat een kwart tot een derde wel eens sportsupplementen gebruikt. Dit gebeurt vooral bij krachtsport, fitness, wielrennen en hardlopen. Mannen gebruiken deze supplementen meer dan vrouwen. Het is voor het eerst dat het RIVM het gebruik van deze middelen zo uitgebreid in kaart brengt.

De zogeheten ‘pre- en post-workout-supplementen’ zijn bedoeld om net voor of net na het sporten in te nemen. Ze claimen betere prestaties tijdens het sporten, doordat gebruikers er meer energie van krijgen. Ook zou het gebruik ervan leiden tot een betere focus en uithoudingsvermogen (pre-workout), of een beter herstel na afloop (post-workout).

Meer gebruik door leeftijdsgroep 25 t/m 34 jaar en mannen

Het gebruik van sportsupplementen was het hoogst in de leeftijdsgroep 25 t/m 34 jaar en door mannen. Uit het onderzoek blijkt niet alleen dat meer mannen dan vrouwen sportsupplementen gebruiken, maar ook dat zij dat vaker doen en meer verschillende producten innemen. Bovendien geven mannen vaker aan dat ze in de toekomst van plan zijn meer en vaker sportsupplementen te gaan gebruiken en nieuwe producten willen uitproberen.

Ingrediënten van supplementen

De meest voorkomende ingrediënten in de gebruikte supplementen zijn eiwit (proteïne), cafeïne, calcium, magnesium, vitamines en creatine. Uit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-onderzoek blijkt dat ongeveer één op de zes mensen niet weet welke ingrediënten in hun sportsupplement zitten. Dit geldt vooral voor vrouwen en jongeren (15 t/m 24 jaar). Ongeveer 10% van de producten die de ondervraagde sporters gebruiken, bevatte stoffen die schadelijk kunnen zijn. Dat geldt vooral voor producten met veel verschillende ingrediënten. Er kan bijvoorbeeld te veel van één stof in zitten. Ook kunnen er verboden ingrediënten of doping in zitten.

Mannen in deze leeftijd van 25 t/m 34 jaar zouden gezien kunnen worden als risicogroep omdat zij vaker supplementen gebruiken. Uit hun antwoorden op de vragen blijkt dat ze vaker risicovol gedrag vertonen. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld het uitproberen van nieuwe producten, van plan zijn in de toekomst vaker of meer supplementen te gaan gebruiken of het resultaat belangrijker te vinden dan eventuele bijwerkingen.

Bijwerkingen

Meer dan de helft van de ondervraagde sporters ervaart dat sportsupplementen werken. Verder ervaart bijna de helft wel eens bijwerkingen zoals hoofdpijn, slapeloosheid, hartkloppingen en maagklachten. Van de mensen die gestopt zijn, geeft 10 % aan dat bijwerkingen reden waren om ermee te stoppen. Het gaat hierbij om zelf-gerapporteerde bijwerkingen, die achteraf zijn nagevraagd.

Gelijktijdig gebruik andere middelen

Veel sporters die sportsupplementen gebruiken, drinken regelmatig koffie, energiedrank en/of alcohol. Soms doen ze dat tegelijk, wat schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Ze kunnen daardoor bijvoorbeeld te veel cafeïne binnenkrijgen. De meeste mensen vragen zich niet af of de combinatie van supplementen en andere middelen schadelijk kan zijn voor hun gezondheid.

Het RIVM deed dit onderzoek in opdracht van het bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO Bureau Risicobeoordeling & Onderzoeksprogrammering) van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).