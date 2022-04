'Explosieve stijging aantal mensen met ziekte van Parkinson'

Maandag 11 april is het Wereld Parkinsondag. Op deze dag vragen wij extra aandacht voor alle mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme en hun naasten. En dat is hard nodig, want als we niets doen, krijgen steeds meer mensen met deze aandoening te maken. In 2040 verwacht het RIVM een stijging van 71 procent in het aantal mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme ten opzichte van het aantal mensen met deze aandoening in 2015. Dit betekent dat er in 2040 naar verwachting 82.600 mensen bij de huisarts bekend zullen zijn met deze aandoening.

Te weinig dopamine

Bij de meeste mensen ontstaat de ziekte pas op latere leeftijd bent (tussen de 50 en 70 jaar), laat Malou Fanchamps van de hersenstichting weten. 'Er is ook een groep mensen die parkinson al voor het veertigste levensjaar krijgt. De ziekte van Parkinson is een ingewikkelde ziekte waarbij de hersenen de spierbewegingen steeds minder goed sturen. Maar men kan ook andere problemen krijgen. Bij de ziekte van Parkinson is er te weinig van de boodschapperstof dopamine in de hersenen. Deze stof is onder andere belangrijk voor het bewegen en het denken. Parkinson is een ziekte die niet te genezen is. De ziekte wordt in de loop der tijd erger. Bekende klachten waaraan je parkinson aan de buitenkant kan herkennen zijn traagheid, stijfheid en beven. Maar parkinson geeft ook problemen die minder opvallen. Bijvoorbeeld trager denken, wisselende stemmingen, slecht slapen, pijn of moeite hebben met naar de wc gaan.'

Kans op aandoening verkleinen

Fanchamps: 'Er is nog niet veel bekend over hoe je de kans op het ontwikkelen van de ziekte van Parkinson kleiner kunt maken, maar het lijkt erop dat bestrijdingsmiddelen (pesticiden) de kans op parkinson vergroten. Het advies is dan ook om biologische producten te kopen waar mogelijk en groente en fruit goed te wassen. Daarnaast is het essentieel om gezond te eten en drinken, volgens een mediterraan dieet, en is het belangrijk om regelmatig (het liefst dagelijks) te bewegen.'