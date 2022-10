RIVM: Coronathermometer 1 stap verhoogd vanwege stijgende coronacijfers

Impact op samenleving en zorg verhoogd

De verhoging geeft aan dat de impact op de samenleving en de zorg is verhoogd, maar nog niet zo veel toeneemt als bij niveau 3 en 4.

Stijging ingezet

De coronacijfers stijgen sinds een paar weken verder door. De toename is overal zichtbaar. In de verpleeghuizen steeg het aantal bewoners met een positieve coronatest afgelopen week met 23%. Ook in de ziekenhuizen liggen steeds meer mensen door COVID-19. Juist voor kwetsbare groepen mensen brengt de huidige situatie extra risico’s met zich mee. Daarom heeft het responsteam van het RIVM dan ook geadviseerd om de coronathermometer dan ook op stand 2 te zetten.

Aantal besmettingen gestegen

Afgelopen week nam het aantal besmettingen met het coronavirus verder toe. Het aantal meldingen vanuit verpleeghuizen neemt sterk toe. Ook het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen is toegenomen. Op de IC (intensive care)’s is het nog steeds relatief rustig.

Op niveau van piek tijdens zomergolf

De ziekenhuisbezetting is nu vergelijkbaar met het aantal mensen dat tijdens de piek van de zomergolf van dit jaar in het ziekenhuis lag. Ook het aantal meldingen van besmette bewoners van verpleeghuizen ligt op bijna hetzelfde niveau als tijdens de piek van de zomergolf.

Adviezen kwetsbare groepen

In een open samenleving zonder ingrijpende coronamaatregelen kan het coronavirus zich gemakkelijker verspreiden. Sommige mensen hebben meer kans om ernstig ziek te worden van het coronavirus en daardoor in het ziekenhuis opgenomen te worden. Zij zijn extra kwetsbaar.

70-plussers en onderliggende aandoeningen

Het grootste risico lopen mensen van 70 jaar en ouder. Maar ook mensen met onderliggende aandoeningen hebben meer kans om ernstig ziek te worden. Voor deze mensen is het belangrijkste advies om de herhaalprik te halen om zich te beschermen. Ook geeft het RIVM nog andere adviezen om kwetsbare mensen te beschermen.