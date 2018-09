Jan Keizer en Anny Schilder stoppen ermee

Jan Keizer en Anny Schilder gaan definitief een punt zetten achter hun gezamenlijke carrière. Op 31 december 2019 zal het doek vallen. Het is dan inmiddels al weer tien jaar geleden dat zij hun nieuwe start maakten als zangduo. In 2009 zongen zij op speciaal verzoek van Mies Bouwman hun klassieker “Mon Amour” tijdens een feestelijk gala in verband met haar tachtigste verjaardag.

Jan en Anny begonnen deze “tweede jeugd” nadat ze elkaar bijna 25 jaar nauwelijks hadden gesproken. Jan: “ Maar zo voelde dat helemaal niet toen we weer samen op de bühne stonden. Het ging gewoon als vanouds. Ik herinner me nog goed dat we er beide nogal door aangedaan waren”. Het vervolg is bekend. Het duo ging weer samen aan de slag en dit resulteerde al snel in de hit Take Me To Ibiza. Succesvolle met goud bekroonde albums en optredens in binnen- en buitenland volgden.

De oorsprong van dit gouden duo ligt natuurlijk bij BZN. Van 1976 tot 1984 waren Jan en Anny samen het gezicht van de groep. BZN groeide uit tot de meest succesvolle popgroep uit de Nederlandse muziekgeschiedenis.

Eind 2019 zal de unieke, zo herkenbare, stemmencombinatie van Jan en Anny dus niet meer live te horen zijn. Jan: “Ik word volgend jaar zeventig en heb dan ruim 50 jaar dit prachtige vak uitgeoefend. Het is erg mooi geweest, maar ik wil graag wat meer tijd doorbrengen met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar tot die tijd zal ik als altijd – samen met Anny - mijn uiterste best doen om de mensen een topavond te bezorgen”.

Jan en Anny gaan op theatertour door Nederland en er volgen een aan aantal concerten in België, Roemenië en Zuid Afrika. De concerten krijgen als titel de “Grande Finale”.