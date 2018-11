KamaSutrA beurs keert terug naar Jaarbeurs Utrecht

De beurs is in binnen- en buitenland een begrip. In 2017 viel het doek voor KamaSutrA maar het erotische lifestyle evenement komt volgend jaar terug naar Utrecht. ,,Groter dan ooit”, verklaart beursmanager Mariska van den Hout. ,,Van 29 t/m 31 maart 2019 zijn we terug in de Jaarbeurs.” De immense belangstelling ligt daaraan ten grondslag, legt ze uit. ,,Er is nooit een waardige opvolger voor KamaSutrA opgestaan. Terwijl de vraag naar erotisch vermaak onverminderd groot is.” Reden om iconische attracties als het Swingers Café, de Ladieclub en het Erotische doolhof in ere te herstellen. ,,En we komen natuurlijk ook met veel nieuwe sexy smaakmakers. Bezoekers kunnen onder meer sexrobots bewonderen.”

KamaSutrA in de Jaarbeurs behoorde jarenlang tot de meest spraakmakende beurzen in Nederland. In 2017 trok de organisatie – tot groot verdriet van de fans – de stekker uit het erotische evenement. ,,De rek was eruit”, verklaart Van den Hout daarover desgevraagd. ,,Ik zie het nu als een creatieve pauze. Het gat dat we achterlieten bleek te groot voor het Nederlandse publiek. We hebben de afgelopen maanden honderden e-mails ontvangen met de vraag om een comeback. Die komt er nu.” Toch valt KamaSutrA niet in herhaling, verzekert Van den Hout. ,,We trekken alles uit de kast om de komende editie onvergetelijk te maken.” Populaire klassiekers als het Doolhof, SM theater, de bioscoop en het Swingers Café worden afgewisseld met een hele reeks nieuwe attracties. Daarover wordt de komende maanden meer bekend gemaakt. Ook de shows op het hoofdpodium komen terug, vertelt de beursmanager. ,,Maar ze zijn een stuk spannender dan vroeger.” Ook nu weer zijn er tientallen stands met erotische producten. ,,De focus ligt echter op beleving. We willen dat bezoekers van de ene in de andere verbazing vallen.” Daarvoor zorgt onder meer de stand van Motsudolls uit Breda. ,,Een Nederlands bedrijf dat levensechte sexrobots exploiteert. Tijdens de beurs kunnen deze bekeken worden, dat is een primeur.”