Philip Freriks live op de radio ontslagen

Columnist Philip Freriks kreeg te maken een gênant moment zondagmorgen tijdens het programma OVT. Freriks kreeg live in de uitzending te horen dat hij net zijn laatste column had voorgelezen.

Nadat Freriks zijn column had voorgelezen kreeg hij volgens het RTL Nieuws mooie woorden als dank, maar hij wist zelf van niets.

De presentator zei: ‘Tot onze grote spijt gaan we afscheid van je nemen als columnist. Omdat je carrière zo’n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan.’

Freriks reageerde verbaasd op de mededeling: ‘Nou ja, ik verbaas me erover dat me dit nu rechtstreeks in de uitzending wordt medegedeeld, maar het zij zo.’