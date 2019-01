Linda de Mol stapt over naar Talpa

Er is lang over gespeculeerd maar de kogel is door de kerk: op 1 juli treedt Linda de Mol in dienst bij Talpa Network waar zij de Postcodeloterij Miljoenenjacht, Weet ik Veel, Linda’s Zomerweek en Oh Wat een Jaar óf Ik Hou van Holland zal presenteren op SBS6.

Linda de Mol: Ik heb met ontzettend veel plezier ruim elf jaar lang bij RTL gewerkt. Weggaan is ook echt een moeilijke beslissing geweest maar ik heb altijd gezegd: als mijn broer me vraagt kom je me helpen, dan zeg ik natuurlijk ja. En die vraag kwam afgelopen december. Ik zie het als een spannende uitdaging: we gaan de komende tijd samen bouwen aan de zenders en ik hoop dat ik iets moois kan bijdragen.

“Linda raakt de kijker met haar humor, haar warmte, originaliteit en met de juiste toon”, zegt John de Mol. “Daarom weet het grote publiek haar altijd te vinden. Ze is daarin met niemand anders te vergelijken. Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ze toevallig ook nog mijn zus is. Ik heb geen seconde getwijfeld om haar te laten weten dat we haar bij Talpa Network hard nodig hebben. Ik ben heel blij dat ze komt en verheug me erop om samen met haar te werken aan de succesvolle programma’s die ze gaat doen en de nieuwe die ze nog gaat ontwikkelen.”

Linda de Mol werkte vanaf 2007 voor RTL. In dat jaar werden de uitzendlicenties en de content van de zender Tien overgenomen door RTL en kwamen alle programma’s van Tien daar terecht. Na 11 jaar neemt Linda nu afscheid van RTL. “Ik kijk terug op een hele fijne tijd daar en maak nog een aantal programma’s voor RTL totdat ik 1 juli bij Talpa Network aan de slag ga.”